(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 05 MAG – La tappa della Vespucci a Reggio Calabria, città dei Bronzi, non poteva non legare insieme bellezza e cultura. È stata questa l’idea che tappa dopo tappa unisce la presenza della storica nave scuola alla cultura ed alla storia di ciascun territorio. "Vespucci Incontra", questo il titolo dell’iniziativa promossa dal Ministero della Difesa e da quello della Cultura. "Con la formula del ‘Vespucci incontra’ qui a Reggio Calabria, il Vespucci incontra i Bronzi di Riace – ha spiegato – Luca Andreoli, Amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, società in house del Ministero della Difesa -. La formula prevede ingressi calmierati per tutti quelli che desiderano vedere questi due straordinari e unici reperti archeologici e siamo ben felici di poter agevolare questo desiderio. Nei giorni in cui il Vespucci farà tappa a Reggio Calabria, il Museo Archeologico Nazionale osserverà orari di apertura straordinari". "Questo – ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto – è il risultato di un confronto tra me e l’AD di Difesa Servizi S.p.A. che ringrazio e sono anche grato al ministero della Cultura ed al Museo Nazionale della Magna Grecia, perché il Vespucci, che è universalmente riconosciuto come un’eccellenza italiana, deve essere anche veicolo per far conoscere altre eccellenze italiane. In Calabria ne abbiamo moltissime, come i Bronzi di Riace che sono un attrattore turistico di primaria importanza per tutto il Paese. È bello che Vespucci e Bronzi si incontri qui a Reggio". "Accanto all’ingresso agevolato per la visita al Museo Nazionale, lanciamo in questa occasione la firma di un protocollo nazionale che la società Difesa e Servizi S.p.A. ha firmato venerdì scorso con la Direzionale nazionale Musei diretta dal prof. Mauro Osanna – ha affermato il direttore del Museo nazionale di Reggio Calabria Fabrizio Sudano -. Accordo che permetterà nelle 15 tappe italiane del Tour Mediterraneo Vespucci, a tutti i visitatori che ne faranno richiesta di visitare i luoghi della cultura di questa città. Una eccellenza italiana che incontra le eccellenze italiane culturali. Un compimento unico per la missione culturale e diplomatica della Vespucci". (ANSA).