(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 05 MAG – "L’incontro tra popoli e nazioni è sempre qualcosa di positivo, da sempre è un valore aggiunto ed è qualcosa che questo tour mondiale ha dimostrato". A dirlo il comandante della nave scuola della Marina Militare italiana Amerigo Vespucc,i ormeggiata da stamani a Reggio Calabria, capitano di vascello Giuseppe Lai. "Questo tour mondiale – ha aggiunto – è il secondo di nave Amerigo Vespucci a distanza di vent’anni del precedente che è stato nel 2002 2003. Un tour mondiale che è nato come un’iniziativa della Marina Militare ma che è stato preso dal ministro Crosetto come un’occasione per portare in giro per il mondo non soltanto la difesa e nave Vespucci ma tutta l’Italia, queste sono state le sue parole quando la nave è partita da Genova il 1 luglio 2023. In questi 21 mesi di tour intercontinentale è stato un crescendo, di attività, di incontri con popoli diversi: 30 nazioni, 35 porti toccati quattro passaggi dell’equatore, lo storico passaggio di Capo Horn, la traversata del Pacifico. Sono tutte grandi emozioni e poi il villaggio Italia che ha accompagnato la nave in 8 soste molto importanti. E’ stato un grande successo". "Villaggio Italia ha – detto il comandante del Vespucci – ha sicuramente promosso le eccellenze italiane. E’ stato un mini Expo itinerante che ha accompagnato le soste di nave Amerigo Vespucci in 8 porti tra i più importanti del giro del mondo, Los Angeles, Tokyo, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha, Jeddah. E’ stato un modo per proporre il meglio dell’Italia e farlo vedere in in tutto il mondo a 360 gradi. Chiaramente il Vespucci ha già insita in se oltre alla funzione di nave scuola anche quella di ambasciata galleggiante. Il villaggio Italia è stato un valore aggiunto da questo punto di vista nell’amplificare questo messaggio". "Cosa si prova a comandare il Vespucci? Un’emozione fortissima, un’emozione che ho provato dal momento stesso in cui mi hanno detto che avrei assunto questo incarico – ha detto Lai -. E’ un’emozione che si rinnova tutti i giorni al comando di questa splendida nave in una avventura ancora più splendida come il giro del mondo". (ANSA).