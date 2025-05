(ANSA) – ROMA, 05 MAG – L’anticiclone che nei giorni scorsi ha regalato all’Italia un anticipo d’estate ha concluso la sua fase di stabilità e tornano temporali, grandinate e nubifragi. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "Vari fronti perturbati stanno raggiungendo l’Italia – afferma – colpendo principalmente il Centronord. Saranno alimentati in quota da aria fresca proveniente dal Mare del Nord e sospinti da venti di Libeccio e Scirocco". Lo scontro di queste due masse d’aria favorirà lo sviluppo di temporali che localmente potrebbero risultare molto intensi, accompagnati da grandine e, più raramente, generare trombe d’aria. Le regioni maggiormente a rischio saranno Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. Il Sud sarà meno interessato dal maltempo, in quanto maggiormente protetto dall’alta pressione. Questa forte instabilità persisterà almeno fino a mercoledì. Da giovedì, le precipitazioni risulteranno meno frequenti e a prevalente sviluppo pomeridiano. Solo nel fine settimana l’alta pressione avanzerà con maggiore decisione verso l’Italia, garantendo un tempo più soleggiato e anche più caldo. L’andamento termico seguirà parallelamente quello delle precipitazioni: in presenza di piogge o temporali le temperature tenderanno a diminuire, in caso contrario aumenteranno, attestandosi su valori miti e leggermente inferiori alla media stagionale. Nel dettaglio – Lunedì 5. Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Al Centro: temporali su Toscana, Umbria e Appennini. Al Sud: qualche temporale sulla Sicilia interna. – Martedì 6. Al Nord: maltempo su molte regioni. Al Centro: perturbato su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al Sud: tempo spesso soleggiato. – Mercoledì 7. Al Nord: instabile con rovesci e schiarite. Al Centro: piogge e schiarite. Al Sud: cielo a tratti nuvoloso. Tendenza: pressione in leggero aumento, instabilità meno diffusa. (ANSA).