(ANSA) – LA SPEZIA, 05 MAG – La nave Humanity 1 con 68 migranti a bordo ha attraccato questa mattina attorno alle 9.30 al porto della Spezia. Il sito di sbarco è stato allestito direttamente sul molo per la prima accoglienza sotto il coordinamento della prefettura. Sul posto la Croce Rossa con quindici volontari e tre ambulanze insieme a volontari e rappresentanti di diverse associazioni tra cui Cgil, Arci, Anpi, Caritas e Amnesty International. Presente anche la commissaria straordinaria dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi. I migranti sono di nazionalità bengalese, egiziana, iraniana, pachistana e somala. Tra di loro 16 minori non accompagnati e sei donne. Sono stati salvati dalla nave dell’ong Humanity 1 nelle acque del Mar Mediterraneo lo scorso 1° maggio. Metà di loro sarà accolta in Liguria, l’altra metà sarà trasferita in altri centri italiani. (ANSA).