(ANSA) – ROMA, 08 MAG – Un autista di 59 anni ha perso la vita mentre scaricava merce da un tir, a Fiano Romano, comune della Città metropolitana di Roma, dove lavorava per una ditta in appalto. Il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da una pedana per motivi ancora da accertare. L’uomo, di nazionalità bulgara, lavorava per un una società che si occupa di logistica e trasporto per la grande distribuzione di generi alimentari per una catena di supermercati a Roma e provincia. Inutili i soccorsi, è deceduto prima di arrivare in ospedale. "Nell’esprimere tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza ai familiari e ai colleghi del lavoratore – affermano la Cgil di Roma e del Lazio e la Cgil di Civitavecchia Roma nord Viterbo, insieme alla Filt Cgil di Roma e del Lazio e alla Filt Cgil Civitavecchia Roma nord Viterbo – ci chiediamo cos’altro deve accadere nel nostro Paese affinché il lavoro non sia più causa di sofferenza, dolore e morte. L’ennesimo morto sul lavoro, una strage continua che si consuma quotidianamente e maggiormente nella filiera degli appalti. Le istituzioni non possono restare a guardare nell’impotenza. Chiediamo azioni che consentano più controlli e di agire per cambiare le leggi sbagliate, che non contrastano quel modello di fare impresa che sfrutta e uccide le persone. Noi continuiamo a mobilitarci, anche con i prossimi referendum dell’8 e 9 giugno per un lavoro sicuro, stabile, dignitoso e tutelato, per fermare la strage nei luoghi di lavoro". (ANSA).