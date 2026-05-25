Elezioni amministrative nel Comasco, ieri sera alle 23 affluenza al 37,11%. Si vota fino alle 15

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10285 Elezioni amministrative nel Comasco ieri sera alle 23 affluenza al 3711. Si vota fino alle 15 1779698607

Affluenza alle urne alle 23 al 37,11% nei dieci Comuni della provincia di Como al voto per le elezioni amministrative. Il dato, al momento, è in calo rispetto al definitivo 47,28% della precedente tornata di consultazioni municipali. (Qui i numeri della prefettura).

Il numero più alto di votanti alla terza rilevazione resta quello di Cerano d’Intelvi, che sfiora il 49,79%, in aumento rispetto alle precedenti amministrative. Il più basso è il 16.93% di Valsolda.

Urne aperte fino alle 15 di oggi.
 

Ecco nel dettaglio i dati dei dieci Comuni chiamati a eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Campione d’Italia 39,55%

Casnate con Bernate 37,93,4%

Cerano d’Intelvi 39,7% (49,79%)

Domaso 28,1% (41,19%)

Guanzate 28,8% (34,94%)

Lipomo 30% (38%)

Montorfano 29,4% (38,75%)

Plesio 35,7% (41,85%)

Turate 28,6% (37,24%)

Valsolda 17% (20,97%)

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