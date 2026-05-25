Elezioni amministrative nel Comasco, ieri sera alle 23 affluenza al 37,11%. Si vota fino alle 15

Affluenza alle urne alle 23 al 37,11% nei dieci Comuni della provincia di Como al voto per le elezioni amministrative. Il dato, al momento, è in calo rispetto al definitivo 47,28% della precedente tornata di consultazioni municipali. (Qui i numeri della prefettura).
Il numero più alto di votanti alla terza rilevazione resta quello di Cerano d’Intelvi, che sfiora il 49,79%, in aumento rispetto alle precedenti amministrative. Il più basso è il 16.93% di Valsolda.
Urne aperte fino alle 15 di oggi.
Ecco nel dettaglio i dati dei dieci Comuni chiamati a eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale.
Campione d’Italia 39,55%
Casnate con Bernate 37,93,4%
Cerano d’Intelvi 39,7% (49,79%)
Domaso 28,1% (41,19%)
Guanzate 28,8% (34,94%)
Lipomo 30% (38%)
Montorfano 29,4% (38,75%)
Plesio 35,7% (41,85%)
Turate 28,6% (37,24%)
Valsolda 17% (20,97%)