(ANSA) – ROMA, 08 MAG – La Procura generale del Piemonte ha rinunciato al ricorso in appello contro i proscioglimenti di sette amministratori (fra cui l’ex presidente della regione Sergio Chiamparino e gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino) nel processo per l’inquinamento atmosferico a Torino. La Corte ha così dichiarato il ricorso, che era stato presentato dalla procura ordinaria, "inammissibile". I sette amministratori erano stati prosciolti dal giudice del tribunale Roberto ruscello in sede di udienza predibattimentale. Ad annunciare la rinuncia al ricorso è stato il procuratore generale Lucia Musti, che si è presentata personalmente in aula. (ANSA).