(ANSA) – PORDENONE, 09 MAG – "La riforma sulla disabilità che stiamo portando avanti con forza è una battaglia di civiltà che riguarda tutti": lo ha detto, questa mattina, intervenendo da remoto, il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, agli Stati Generali sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo in Friuli Venezia Giulia, ospitati in Fiera a Pordenone. "È un percorso che coinvolge istituzioni, mondo della politica, strutture private e terzo settore, all’interno del quale l’associazione Anffass ricopre un ruolo importantissimo – ha aggiunto – La manifestazione che ospita questo convegno, 104 The Caregiving Expo, lo dimostra offrendo una vetrina proprio su tutti i soggetti – aziende, associazioni, istituzioni, caregiver e utenti – coinvolti nella cura e nell’assistenza e ai quali la riforma si rivolge". (ANSA).