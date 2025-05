(ANSA) – VENEZIA, MAY 9 – "Non è una lesa maestà chiedere che il candidato presidente del Veneto sia della Lega, dopodiché non compete a me questo: saranno il nostro segretario regionale Stefani e il segretario nazionale Salvini che parteciperanno ai tavoli delle trattative e troveranno una soluzione". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito delle prossime elezioni regionali. "Io – ha aggiunto – sono stato candidato un po’ a tutto, al Comune di Venezia, a ministeri e società, al Coni, ho letto di tutto. Direi ‘day by day’ e ‘step by step’, come dicono gli inglesi: giorno dopo giorno e gradino dopo gradino, alla fine si capirà quale sarà l’attività che andrò a fare. Però è fondamentale concentrarsi adesso sugli ultimi mesi di governo che mancano, che sono mesi che io voglio dedicare ai veneti, ricordando che ho rifiutato anche la candidatura alle europee per dedicarmi ai veneti, per mantenere l’impegno che ho preso", ha concluso. (ANSA).