Gera Lario: calci, morsi e pugni ai carabinieri. 38enne arrestato

Ieri pomeriggio all’interno del centro commerciale di Gera Lario, i carabinieri di Dongo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 38 anni, di origine uruguaiana, senza fissa dimora, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

L’intervento è scaturito in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, infastiditi da comportamenti molesti dell’uomo all’interno della struttura che poi ha preso a calci, morsi e pugni i militari.