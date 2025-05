(ANSA) – ROMA, 10 MAG – L’Amerigo Vespucci torna dopo tre anni a Napoli, dove sosterà dal 13 al 16 maggio al molo Beverello nell’ambito del tour Mediterraneo, la fase finale del giro del mondo cominciato l’1 luglio 2023 da Genova. Prima di raggiungere l’ormeggio la nave scuola della della Marina Militare incontrerà nave Atlante, la seconda Logistic Support Ship (LSS) della classe Vulcano, dotata delle più innovative ed avanzate tecnologie militari, varata il 18 maggio 2024 nello storico cantiere di Castellammare di Stabia. A Napoli, 13a tappa del Tour Mediterraneo, la "nave più bella del mondo" sarà affiancata dal tradizionale Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi e Ninetynine. Al suo arrivo a Napoli Nave Amerigo Vespucci sarà accolta da una Cerimonia di Benvenuto a cui prenderanno parte le autorità civili e militari e, per la prima volta, anche una rappresentanza di studenti della Città Metropolitana di Napoli. Nel corso della tappa sono attesi al Villaggio IN Italia il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sottocapo della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa. Tante le attività in programma, compresa la visita a bordo – il 15 maggio – del vincitore della sesta tappa del Gio d’Italia, accompagnato dal campione Vincenzo Nibali. Con l’evento "Vespucci incontra Mare Fuori", nei giorni di permanenza della Nave Scuola della Marina Militare a Napoli, ci sarà l’apertura speciale del set della serie televisiva che sarà possibile visitare prenotando gratuitamente sul sito www.tourvespucci.it. Il 13 maggio, alle 17, al Villaggio IN Italia arriveranno anche alcuni protagonisti della serie. A Napoli, città che ha scelto per il suo studio-museo, l’artista scultore italiano contemporaneo Jago si racconterà in diretta streaming su Ansa.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci, martedì 13 maggio alle 14 presso la conference hall del Villaggio IN Italia. "La David" il modello in bronzo dell’opera scultorea che ha accompagnato nave Amerigo Vespucci nelle principali tappe del Tour Mondiale, sarà esposta per l’occasione in prossimità del veliero. (ANSA).