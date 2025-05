(ANSA) – VERONA, 21 MAG – Si intitola "Welcome on the Land – Benvenuto in Terra" la nuova maxi-opera di land art dedicata da Dario Gambarin, l’artista dell’aratro’, a Papa Leone XIV. Il grande dipinto green è stato tracciato su una superficie di agricola di 25.000 metri quadrati a Castagnaro, in provincia di Verona. L’opera è stata tracciata utilizzando trattore ed erpice rotante, seguendo la tecnica distintiva di Gambarin. Al centro della composizione campeggia il simbolo dell’Ordine degli Agostiniani, famiglia religiosa di appartenenza del Papa. Gambarin ha spiegato che sono state le parole con cui il Pontefice ha salutato il mondo dopo la sua elezione l’8 maggio, "La pace sia con tutti voi", ad ispirargli il nuovo intervento artistico, che vuole rappresentare un messaggio di speranza e un auspicio di pace globale. (ANSA).