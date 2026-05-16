Como-Parma, domenica sfida chiave per i lariani in ottica Champions

Il Como scende in campo domenica alle 12 allo stadio Sinigaglia contro il Parma in quella che Cesc Fabregas ha definito la partita della stagione. I lariani infatti giocano in contemporanea con tutte le squadre impegnate nella lotta per i posti Champions League. Intanto di fronte ci sarà un ex molto apprezzato dal pubblico lariano, Gabriel Strefezza, passato la scorsa estate all’Olympiacos e poi tornato al mercato di riparazione in Italia proprio con la formazione giallo blu.

Nella squadra lariana però mancherà Alex Valle, la cui stagione è finita per un problema al flessore. Assente inoltre anche Nico Paz, fermo per un infortunio al ginocchio. Il talento argentino comunque potrebbe recuperare soltanto per l’ultima partita di campionato contro la Cremonese.

L’attesa in città è dunque grandissima. Il Como infatti ha conquistato la certezza di giocare almeno in Europa League ma in questo momento l’obiettivo è la Champions.