(ANSA) – POTENZA, 25 MAG – A Matera, per le elezioni Comunali, alle ore 19 è stata registrata un’affluenza del 36,26%, in lieve calo rispetto al 37,74% del 2020, quando si votò sempre su due giorni. Per il secondo aggiornamento sull’affluenza, il dato complessivo degli otto comuni della Basilicata chiamati alle urne per questa tornata di Amministrative è del 34,67% rispetto al precedente 35,93%. Per la provincia di Potenza il dato è del 32,06% rispetto al precedente 32,54%, per quella di Matera del 35,67% rispetto al precedente 37,20%. Il Comune con l’affluenza maggiore è Montalbano Jonico (Matera) con il 38,19%. Si voterà fino alle ore 23 e domani, dalle 7 alle 15, anche ad Atella, Lavello, Senise, Tolve (Potenza) e Bernalda e Irsina (Matera). (ANSA).