(ANSA) – ROMA, 25 MAG – "Ogni attacco terroristico russo di questo tipo è motivo sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia. La Russia sta prolungando questa guerra e continua a uccidere ogni giorno. Il mondo può anche essere in vacanza, ma la guerra continua, indipendentemente dai fine settimana e dai giorni feriali. Questo non può essere ignorato. Il silenzio dell’America e il silenzio di altri nel mondo non fanno che incoraggiare Putin". Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram condannando il massiccio attacco dell’ultima notte sull’Ucraina che ha fatto 12 morti chiedendo più pressione su Mosca. (ANSA).