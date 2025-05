(ANSA) – MILANO, 27 MAG – "Sulla base di questi risultati non potrò non insistere affinché Francesco Paolo Tronca rimanga fino alla fine del mandato complessivo" come commissario del Pio Albergo Trivulzio. L’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso ha annunciato la sua intenzione alla presentazione del bilancio del Pat, che ha ridotto l’indebitamento, anche grazie all’affidamento di otto suoi immobili a un fondo gestito da Invimit, grazie al quale ha ottenuti liquidità per 56 milioni. Un affidamento che ha creato polemiche ma che, Tronca ha ribadito, non è una vendita. Il risultato dunque è in miglioramento anche se l’indebitamento (quasi 68 milioni contro gli oltre 123 del 2023) ancora non è risolto. "Io presenterò in giunta i conti economici e di fronte a risultati positivi mi auguro che alla fine ci sia l’adesione ad andare avanti ancora con questo percorso – ha detto -. È chiaro che poi dovremo restituire la struttura ad una gestione ordinaria". Sui conti "c’è un miglioramento molto positivo, è stato ridotto di molto il debito. Sono stati realizzati molti posti letto, molti per i malati di Alzheimer che sono una criticità per la Regione e il Paese – ha proseguito -, abbiamo ampliato i letti per le cure intermedie. Che sono il collo di bottiglia per l’intasamento dei pronto soccorsi, perché spesso non riescono a traferire nei reparti le persone che hanno bisogno di continua assistenza". "Dobbiamo ampliare ancora di più i posti letto, siamo a 1060 e dovremo arrivare a 1500 per aumentare l’offerta ad una domanda sempre crescente", ha concluso. (ANSA).