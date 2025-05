“La destra che governa questa regione dimostra ancora una volta di non avere a cuore la sicurezza dei cittadini lombardi. Ieri sera, infatti, la maggioranza ha impedito la discussione della nostra mozione urgente che chiedeva al presidente Fontana di intervenire in Conferenza Stato-Regioni per pretendere dal Governo il ripristino dei fondi tagliati alle province per la manutenzione delle strade, risorse decurtate nella misura del 70%”.

A parlare è il consigliere regionale del PD Angelo Orsenigo, firmatario della mozione che, nonostante l’urgenza e la gravità della situazione illustrata, l’aula consiliare ha scelto di non discutere. Per protestare contro la decisione dell’aula i consiglieri dem hanno esposto una serie di cartelli con dei messaggi molto chiari.

L’allarme è stato lanciato dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, nei giorni scorsi. Nel solo biennio 2025-2026, alla Provincia di Como sono stati tagliati 3.143.973 euro rispetto alle risorse originariamente assegnate, una riduzione del 70%. Dei 4.491.391 euro previsti, resta oggi soltanto 1.347.417 euro. Una situazione drammatica, che – aveva spiegato il numero uno di Villa Saporiti – rischia di bloccare cantieri già progettati e necessari per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale.

“Meloni e Salvini hanno sottratto alla Lombardia 44 milioni di euro e, nello specifico, alla nostra provincia 3,1 milioni di euro che erano destinati alla manutenzione delle strade – spiega ancora Orsenigo – per dirottarli su un’opera faraonica e dal futuro incerto come il Ponte sullo Stretto. Quelle risorse erano già appostate nei bilanci delle province e servivano a garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Evidentemente è questa la vera faccia della Lega – conclude Orsenigo – che invece di difendere i propri territori, oggi si fa complice di un Governo che toglie risorse ai lombardi per finanziare progetti propagandistici a oltre mille chilometri di distanza”.