Auto senza assicurazione bloccata nella notte dalla polizia locale, sequestrati coltelli e droga

Controlli notturni della polizia locale di Como in via Recchi, sequestrate armi da taglio, un bastone estensibile e sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno fermato un’auto che procedeva in modo sospetto ed è risultata senza assicurazione. Le tre persone a bordo sono apparse agitate e poco collaborative. Gli agenti hanno chiamato una ulteriore pattuglia e hanno controllato la vettura e gli occupanti, trovando una sostanza stupefacente sintetica in polvere, sette coltelli e un bastone estensibile. Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato possibili irregolarità sulla patente e sulla documentazione del veicolo e sono in corso accertamenti. Applicando la recente normativa introdotta con il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, verrà effettuata una segnalazione alla prefettura di Como per il porto non consentito di armi da taglio nonché per il possesso di una sostanza stupefacente.