Fondamenta della nuova curva, iniziati i lavori allo stadio Sinigaglia

Tabella di marcia rispettata. Nella giornata di oggi, seppure con un caldo anomalo che certo non ha aiutato gli addetti, sono iniziate le prime opere per la posa delle fondamenta di quella che sarà la nuova curva dei sostenitori locali allo stadio Sinigaglia.

Lavori richiesti dalla Uefa per far disputare le partite di Champions League sulle rive del Lario e per cercare di evitare di utilizzare l’impianto di scorta, il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sono state effettuate le prime perforazioni e la prima posa di pali di prova per quelle che saranno le future fondamenta. Il sistema utilizzato è quello della tecnologia all’avanguardia chiamata tecnicamente Cfa, pali ad elica continua. Se tutto andrà per il meglio, tra una settimana le operazioni si svolgeranno a pieno ritmo.

Sempre tra una settimana, subito dopo il concerto del 2 giugno, inizieranno anche le opere per allargare il terreno di gioco, altra richiesta della Uefa. In questo caso lo spazio sarà guadagnato dalla parte della tribuna centrale.

La speranza è che lo stadio possa essere pronto per settembre. Il Como, in ogni caso, ha chiesto di iniziare in trasferta il torneo di serie A 2026-2027. La Lega, tra l’altro, ha appena ufficializzato le date. Il campionato tricolore inizierà il weekend del 23 agosto e terminerà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali, con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre.