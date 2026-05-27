Il sondaggio Piepoli per Etv a un anno dal voto a Como. Venerdì l’evento pubblico con i risultati

Manca un anno alle prossime elezioni amministrative a Como, i nomi in lizza al momento sono solamente due. Uno è quello dell’attuale sindaco Alessandro Rapinese a cui si contrappone – ad oggi unico avversario ufficiale – l’ex consigliere comunale Luigi Bottone. In attesa di conoscere gli sfidanti delle due principali coalizioni politiche, centrodestra e centrosinistra, arriva un primo momento importante per scoprire cosa chiederanno i comaschi al prossimo primo cittadino e come giudicano l’operato, fin qui portato avanti, della giunta Rapinese

Quanto è apprezzato l’attuale inquilino di Palazzo Cernezzi a quattro anni dalla sua vittoria e a uno dal prossimo appuntamento con le urne? Quanti lo rivoterebbero? Quanti invece, dopo l’esperienza civica, vorrebbero tornare ai partiti e, nel caso, a quali? E, ancora, quali sono i problemi ancora da risolvere?

Sono soltanto alcune delle domande alle quali venerdì sera Etv darà una risposta, grazie all’esclusivo sondaggio commissionato al prestigioso Istituto Piepoli che, nei prossimi giorni, consegnerà i risultati di un’indagine che tutta la città aspetta e che darà delle indicazioni importanti sia all’attuale amministrazione sia agli sfidanti alle prese con la scelta dei candidati.



I risultati del sondaggio di Piepoli per Etv verranno svelati in un evento pubblico venerdì sera alle 20:30 nell’auditorium della sede di Espansione TV, a Como, in via Sant’Abbondio 4.

All’evento sono invitati tutti i rappresentanti delle principali formazioni politiche della città. E, ovviamente, tutti i cittadini: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per partecipare, è gradita una segnalazione non vincolante al numero 031330061 o all’indirizzo mail info@espansionetv.it