(ANSA) – ANCONA, 29 MAG – "Nel solo 2024, si sono verificati in Italia 57 incidenti nel settore sanitario, rispetto ai 12 dell’anno precedente. Gli attacchi hanno interessato decine di strutture, presidi ospedalieri e servizi medici sul territorio: non si tratta solo di numeri. Sono vite umane vulnerabili, che questi attacchi vulnerano ancora di più". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano ad un convegno sulla cybersicurezza promosso dalla Regione Marche e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla Loggia dei Mercanti. Mantovano ha ricordato un incidente informatico avvenuto nel 2021 in Irlanda che quasi paralizzò il sistema sanitario irlandese a causa dell’incauta apertura dell’allegato di una mail malevola. "L’Italia comunque non è immune", ha detto Mantovano, sottolineando come "l’impennata del numero di incidenti conosciuti" sia "legata anche alla migliorata capacità di monitoraggio dell’Acn". A tal proposito il sottosegretario ha fatto il "paragone" con il "numero di procedimenti che vengono aperti ogni anno in Italia per reati di corruzione: quello che emerge se si guarda attentamente è che in quel campo – ha precisato – l’Italia ha la miglior capacità di reazione sul piano giudiziario e di polizia giudiziaria, quindi non è che ci sia più corruzione, c’è una maggiore capacità di individuare e scoprire i reati di corruzione". "Lo stesso – ha concluso – accade ultimamente con i reati informatici e gli accessi abusivi, grazie a una migliorata capacità operativa di Acn e a un migliore coordinamento tra i soggetti pubblici che se ne occupano. Il fenomeno comunque è in aumento. E non solo in Italia". (ANSA).