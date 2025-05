Non c’è pace per la Statale Regina. È stata l’ennesima giornata di caos lungo il famoso tratto di strada vista lago, che – con la festività svizzera dell’Ascensione e il ponte del 2 giugno alle porte – rischia di soffocare. È boom di turisti sul lago.

Statale Regina nel traffico tra la festività dell’Ascensione e la Festa della Repubblica

Le previsioni sono state ampiamente confermate: “Già in mattinata traffico sostenuto sulla Regina”, dichiara Massimo Castelli, comandante della polizia locale di Tremezzina. “Fra l’Ascensione svizzera e la nostra Festa della Repubblica – prosegue Castelli – la Statale Regina è presa d’assalto. Parcheggi auto e moto completamente esauriti già dalle 10.30. Ci aspettiamo un afflusso ancora più significativo da venerdì”.

“Per far defluire il traffico – spiega il comandante della polizia locale di Tremezzina – abbiamo istituito temporanemanete un senso unico alternato alla strettoia di Sala Comacina. Abbiamo così cercato di alleggerire il traffico, dando priorità ai veicoli in entrata, cioè quelli che procedono in direzione nord – verso Menaggio per intenderci – e “posticipando” l’uscita, cioè i mezzi diretti verso Como”. Necessario anche l’intervento dei movieri.

Complice il ponte e la splendida giornata di sole, sono moltissimi i turisti nordeuropei che già da questa mattina si sono messi in viaggio per concedersi l’immancabile gita sul lago. Nessun incidente, per fortuna, soltanto la solita interminabile colonna d’auto, camper e pullman.

Statale Regina e ordinanza anti caos: attesa la sentenza del Tar

Nelle prossime ore è attesa la sentenza del Tar relativa all’ordinanza anti caos sulla Statale Regina, dopo il ricorso depositato da “Sistema Trasporti”. L’obiettivo del provvedimento è scongiurare il blocco dei veicoli lungo le numerose strettoie che si susseguono in questo tratto di strada.

Oggi il Tar della Lombardia ha esaminato il terzo ricorso presentato dall’associazione di categoria e nelle prossime ore è atteso il responso che potrebbe mettere la parola fine (forse) alla battaglia tra trasportatori e Anas.