Regione Lombardia stanzia 350mila euro per la funivia di Argegno-Pigra

Regione Lombardia stanzia quasi 350mila euro per la funivia di Argegno-Pigra. È stata approvata oggi dalla giunta la delibera riguardante le “Norme in materia di revisioni periodiche e adeguamenti tecnici per i servizi di trasporto pubblico effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie”, che riguarda anche l’impianto comasco.

La funivia necessita di continua manutenzione e dopo i lavori già effettuati, nel triennio 2026-2028 sono previste attività di manutenzione straordinaria e ammodernamenti legati alla sostituzione della fune soccorso, ad opere civili, alla sostituzione dei veicoli soccorso, al rifacimento delle teste fuse e alla fornitura e posa di un nuovo quadro elettrico Power Center.

“E’ un’ottima notizia per tutto il territorio comasco perché continuiamo a investire su un’infrastruttura che può essere funzionale sia per i residenti che per i turisti – commenta l’assessore regionale Alessandro Fermi – La funivia, che è rimasta chiusa per alcuni interventi straordinari di revisione quinquennale (sempre finanziati da Regione Lombardia), ha da poco ripreso a funzionare sette giorni su sette, tornando a essere una bellissima soluzione per scoprire un territorio che regala splendide passeggiate nella natura e in montagna, la possibilità di imparare a conoscere paesini affascinanti e un panorama mozzafiato sul lago di Como”.

L’assessore sottolinea come la Regione abbia investito parecchie risorse per la funivia di Argegno-Pigra. Dal 2020 ad oggi, infatti, sono stati finanziati interventi per oltre un milione di euro.

“Parliamo di un collegamento essenziale – aggiunge il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti – che necessita di interventi costanti per garantire elevati standard di sicurezza, efficienza e continuità del servizio. Regione Lombardia continua a investire in modo concreto sul trasporto pubblico locale, sostenendo realtà che rappresentano non solo un servizio indispensabile per i cittadini, ma anche un importante volano per l’economia e l’attrattività turistica del territorio comasco”.

Nel dettaglio, il finanziamento destinato alla funivia Argegno-Pigra sarà così suddiviso: 244.244 euro nel 2026, 69.784 euro nel 2027 e 34.892 euro nel 2028.