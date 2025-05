Riparte ufficialmente la funivia Argegno-Pigra, dalle 10 di oggi. L’impianto si prepara così ad accogliere i numerosi turisti che affollano il Lago di Como, in particolare con la bella stagione ufficialmente iniziata e i lunghi ponti a cavallo tra maggio e giugno. Ma soprattutto torna ad agevolare i residenti, costretti – negli ultimi mesi – ad affrontare più di qualche disagio.

Riparte la funivia Argegno-Pigra: tra manutenzione e burocrazia, è arrivato il via libera

In attesa di ampliare il servizio – teoricamente dal prossimo 1° luglio – la funivia torna in funzione nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 18, con corse ogni 15 minuti. Lo comunica il Comune di Pigra sul suo sito. L’impianto era stato chiuso lo scorso 24 gennaio, per interventi di manutenzione. La riapertura era stata fissata, inizialmente per il 15 aprile, in vista delle festività pasquali, salvo poi posticipare nuovamente la data a causa di alcune incombenze burocratiche.

Questa volta è arrivato il via libera. E così, dopo il nulla osta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la funivia è di nuovo attiva. L’impianto, gestito da Atm (l’Azienda dei trasporti milanese), aveva riaperto nell’agosto 2024 dopo un lungo stop e in tre mesi i passeggeri erano stati più di 16mila. Poi, a gennaio, il nuovo blocco per manutenzione. Gli interventi effettuati sono risultati conformi e l’iter burocratico è ufficialmente completato.

L’intervento di messa in sicurezza, dal valore complessivo di oltre un milione di euro, è stato interamente finanziato da Regione Lombardia. Un investimento essenziale, considerata l’importanza dell’impianto per la mobilità turistica e locale tra Pigra, la Valle Intelvi e la sponda occidentale del Lago di Como.

Un impianto storico, il più ripido d’Italia, che in sei minuti collega Argegno alla valle di Pigra, il famoso “balcone delle Prealpi”, da dove ammirare un panorama unico direttamente sul Lago di Como. Una bella alternativa, quindi, per chi vuole raggiungere il paese, evitando la trafficata strada che dal lago porta al cuore della Valle Intelvi.

Le parole del sindaco Giovanni Balabio

“Sono estremamente contento”, commenta il sindaco di Pigra, Giovanni Balabio. “Ringrazio tutta la squadra e le istituzioni che hanno collaborato per raggiungere questo obiettivo. I lavori – aggiunge il primo cittadino – sono stati molto impegnativi”.

Dal 1° luglio, fa sapere Balabio, “parte il nuovo contratto con Atm, che durerà 7 anni. Ora lavoriamo per rafforzare e ampliare il servizio”. Le previsioni sono positive: “Dal ponte del 2 giugno e poi nei mesi estivi, ci aspettiamo un afflusso significativo di turisti”, conclude il sindaco Balabio.