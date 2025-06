(ANSA) – MILANO, 01 GIU – Tutto esaurito o quasi sui laghi della Lombardia durante il ponte del 2 giugno. Sul lago di Como l’occupazione delle strutture ricettive è fra il 90 e il 95% ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali citando i dati raccolti sulle province di Como e Lecco dall’Osservatorio dell’assessorato al la piattaforma IODAH – Intelligence On Destination and Hospitality). Simili i dati del lago di Garda dove località come Sirmione, Desenzano e Limone si arriva al 95. Un successo quindi ma anche un fenomeno da gestire. Ed ecco che a Sirmione, dopo le proteste per gli ‘ingorghi’ di pedoni delle ultime settimane, arrivano gli street tutor a dare man forte alla polizia locale: con pettorina gialla aiutano a regolare i flussi di accesso al borgo di auto e pedoni dal ponte e dall’altro invitano a rispettare le ordinanze comunali, dal divieto di circolare in costume da bagno e a petto nudo a quello di non sedersi sul muro di cinta, sotto i portici, sui marciapiedi e nelle aiuole. Como invece conta sul nuovo regolamento di polizia urbana preparato dalla giunta che per entrare in vigore deve attendere l’approvazione del Consiglio comunale e prevede fra l’altro il divieto di promozione di attività di trasporto sul suolo pubblico, il che include il divieto di proporre ai turisti mentre sono in coda per salire sul battello (code che in questi giorni iniziano al mattino presto) un giro in barca privato. Divieto anche per i ‘buttadentro’ dei locali. Al di là degli accorgimenti, si prepara comunque una stagione più che positiva dal punto di vista del turismo. "Ciò che rende unico il Lago di Como – ha osservato Mazzali – è anche la maturità degli imprenditori che non vedono nella concorrenza una minaccia, ma un’occasione di crescita comune. Qui non si lavora per dividere, ma per moltiplicare: nuove aperture non spaventano, anzi rafforzano il posizionamento di tutto il territorio. È un approccio intelligente, moderno e vincente". (ANSA).