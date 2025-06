(ANSA) – L’AQUILA, 02 GIU – Rischia di precipitare nel vuoto dopo uno scivolone di un centinaio di metri. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi a una ragazza di 30 anni, residente a Latina, scivolata lungo il sentiero estivo della via delle Creste, sul Corno Grande del Gran Sasso, durante la discesa. L’escursionista, perfettamente equipaggiata, ha perso l’equilibrio su un tratto ancora innevato, arrestando la caduta a ridosso di alcune roccette, poco prima di un salto di roccia che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso dell’Aquila, con a bordo il medico e il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Dopo averne verificato le condizioni generali, la giovane – fortunatamente in buono stato di salute – è stata stabilizzata, imbarcata sull’elicottero e trasportata all’ospedale dell’Aquila per ulteriori accertamenti. (ANSA).