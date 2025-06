(ANSA) – ANCONA, 03 GIU – Si apre con la segretaria del Pd, Elly Schlein, e si chiude con il candidato presidente alle Marche, Matteo Ricci, che in autunno sfiderà l’attuale governatore di centrodestra Francesco Acquaroli. Sarà nel segno della campagna elettorale per le Regionali la seconda edizione della Festa dell’Unità del Pd Marche che, dopo quella dello scorso anno a Pesaro, si svolgerà dal 5 all’8 giugno in piazza Pertini, ad Ancona. Tra i temi che verranno affrontati, tuttavia, anche quelli di respiro nazionale e internazionale. Si comincia giovedì 5 giugno alle 18.30 con la partecipazione di Elly Schlein, in seguito si svolgeranno due dibattiti: uno sul tema della casa organizzato dai Giovani Democratici e un altro che affronterà la questione del referendum su lavoro e cittadinanza di domenica 8 e lunedì 9 giugno. Il giorno seguente si terrà la conferenza regionale delle donne democratiche, con la presentazione del libro "Chi ha paura delle donne" della senatrice Pd Cecilia D’Elia. A seguire un dibattito sulla salute mentale e uno sull’intelligenza artificiale al quale parteciperà anche Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva. Sabato 7 giugno – giorno della manifestazione nazionale organizzata dal centrosinistra per fermare il massacro a Gaza – si discuterà di mobilità sostenibile e il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, parteciperà all’incontro dedicato all’Europa e alla pace. Ultimo appuntamento domenica, con un focus sulla sanità che coinvolgerà l’eurodeputato e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, con il senatore Pd e immunologo, Andrea Crisanti. Si chiude infine con un dialogo tra Maurizio Blasi e Matteo Ricci, al quale parteciperanno anche le forze politiche del centrosinistra che sostengono la candidatura dell’eurodeputato a presidente delle Marche. L’evento è stato presentato stamani dalla segretaria regionale dei dem, Chantal Bomprezzi, dal segretario provinciale del Pd, Thomas Braconi, dalla segretaria dell’Unione comunale di Ancona, Federica Fiordelmondo, e dal segretario provinciale dei Giovani Democratici, Federico Pazzaglia. "La festa quest’anno assume un significato politico e simbolico – ha affermato Bomprezzi – Questo evento può darci la carica per affrontare la campagna elettorale. Ancona per noi ha un significato considerevole, vorremmo partire proprio dal capoluogo per riconquistare la Regione". La parte gastronomica sarà curata dal Consorzio di Ancona Co.Ge.Vo (ANSA).