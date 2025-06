(ANSA) – MILANO, 05 GIU – "Io sono garantista e quindi mi stupisco che anche il resto della coalizione non lo sia, perché il garantismo è uno dei fondamenti del centrodestra che si distingue con grande orgoglio dal centrosinistra che invece cerca sempre di speculare sulle disavventure giudiziarie che poi abbiamo visto come si concludono nella maggior parte dei casi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano, tornando sul rientro a capo della Fondazione Fiera Milano di Enrico Pazzali e sulla reazione per esempio di FdI che ha parlato di una decisione, quella di Pazzali, inopportuna per tempi e modi. (ANSA).