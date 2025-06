(ANSA) – ROCCELLA JONICA, 08 GIU – Duecentosettantotto migranti sono stati salvati al termine di un’operazione condotta dalla Guardia costiera al largo della Calabria e poi condotti nei porti di Roccella Jonica e di Reggio Calabria. Si tratta di cittadini egiziani, pakistani, bengalesi, siriani e sudanesi. Tra i 278 profughi anche alcune donne, una mezza dozzina di bambini e 14 minori, tutti maschi, non accompagnati. Per evitare di creare sovraffollamento nei centri di prima assistenza e soccorso, 166 migranti sono stati portati a Roccella Jonica e 112, tutti maschi adulti e maggiorenni, a Reggio Calabria. I migranti, che si trovavano in mare già da tre giorni, erano a bordo di due pescherecci a diverse decine di miglia di distanza dalla costa della Locride quando sono stati individuati dai militari della Guardia costiera di Roccella Jonica e di Reggio Calabria. I profughi sono partiti dalle coste della Libia, dal porto di Tobruk. A Roccella Jonica, in particolare, vista la presenza di donne, bambini e minori non accompagnati, i profughi, giunti a bordo di due motovedette della Guardia costiera, sono stati portati in sicurezza fin dentro lo scalo e dopo i primi controlli da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario, affidati ai volontari della Croce Rossa e sistemati momentaneamente nel Centro di prima accoglienza e soccorso esistente da tempo all’interno del porto. Col doppio arrivo di oggi è salito a 6 il numero degli sbarchi, negli ultimi 50 giorni, nello scalo di Roccella per un totale di circa 400 migranti. (ANSA).