(ANSA) – TRENTO, 11 GIU – Un altoatesino di 65 anni residente a Lauregno, Othmar Weger, è morto questa mattina in un incidente mentre stava guidando un mezzo cingolato. La vittima è stata travolta dal mezzo da lavoro nei pressi di malga Castrin, in località Sous, a circa 1.800 metri, in valle di Non, sul confine fra Trentino e Alto Adige. Sul posto, – l’incidente è avvenuto lungo un sentiero forestale – è intervenuto l’elisoccorso Pelikan 1 da Bolzano con i vigili del fuoco volontari della zona, oltre ai Carabinieri e alla Croce Bianca. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. (ANSA).