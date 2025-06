(ANSA) – MILANO, 12 GIU – Il piccolo Adam, unico di 10 fratelli sopravvissuto a un raid israeliano e arrivato in Italia per essere curato, "secondo me nasconde ancora buona parte del trauma che ha subito, è già stato visto stamattina da un neuropsichiatra infantile con la presenza di interpreti e mediatori. Ci vorrà molto tempo e prudenza per fargli uscire tutta quella che è la vicenda. Ha assistito in diretta a ciò che è successo ai fratelli e al papà, sono situazioni che non si dimenticano". Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso che questa mattina si è recato all’ospedale Niguarda per una visita al bambino. "Stava giocando con i Lego e realizzando una Ferrari solo con la mano destra, la sinistra è completamente bloccata. Io non sarei stato capace di costruirla con la sua velocità. La mamma mi ha raccontato che è un grande esperto del cubo di Rubik, lo risolve in 3 minuti, io una volta in 24 ore ci ho provato e non ci sono riuscito. Dimostra che il ragazzo ha una grande intelligenza, è molto sveglio e attento" ha aggiunto. Da un punto di vista clinico "ha una serie di problemi che stanno studiando, una frattura del radio e una serie di questioni neurologiche legate al nervo radiale o al plesso brachiale che si stanno studiando. Mi ha guardato – ha raccontato Bertolaso -, stava giocando e ha continuato a farlo, mi ha detto che ha ancora male al braccio. Gli ho detto che torno domani e faremo una piccola gara, lo sfido ma non per costruire una Ferrari…al massimo una piccola bicicletta". Lungo il corpo "è pieno di vetri, nell’esplosione o la finestra o la porta si è frantumata evidentemente. Sono tutti vetri superficiali, però ne ha parecchi lungo il corpo quindi piano piano glieli toglieremo. La mamma è insieme a lui ed è molto grata per quello che si sta facendo. C’è anche la sorella arrivata ieri sera dal Canada. Un fratello vive in Irlanda e ha già mandato uno scatolone pieno di giocattoli – ha sottolineato -. Se ne ha bisogno arriverebbero subito tanti altri benefattori che ci stanno scrivendo per chiedere se possono fare qualcosa per Adam". (ANSA).