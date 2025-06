(ANSA) – TORINO, 14 GIU – Un gruppo di cittadini statunitensi residenti in Piemonte ha manifestato oggi in piazza Carignano a Torino contro la politica dell’amministrazione Trump. La dimostrazione, organizzata da Democrats Abroad, è avvenuta nell’ambito del ‘No Tyrant’s No Kings Day’, giornata internazionale di azione e mobilitazione "in risposta ai crescenti eccessi autoritari e alla corruzione dell’amministrazione Trump. Solo negli Stati Uniti, e in tutti i cinquanta Stati, ci saranno oggi circa duemila manifestazioni" è stato sottolineato. In piazza sono comparse bandiere degli Usa e cartelli con scritte come: "Trump ama l’America come gli italiani amano la pizza con l’ananas" e "No tyrants, no dictators, no kings, no military parades, no Trump". È stato letto e distribuito anche un volantino in cui viene affermato: "Stiamo assistendo alla repressione della libertà di parola, di espressione e di pensiero e a un’aperta sfida nei confronti del potere giudiziario. Donald Trump cerca di delegittimare la stampa, minaccia illegalmente di negare i fondi alle università e alle aziende che non smantellano i loro programmi di Diversity Equity and Inclusion o che rifiutano di allinearsi agli obiettivi politici e ideologici della sua amministrazione. È arrivato addirittura a utilizzare la forza militare per fermare proteste pacifiche". (ANSA).