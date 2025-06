(ANSA) – MILANO, 14 GIU – "Vivo questa nuova guerra come tanti connazionali, la considero l’unica soluzione per liberarci dal regime". Approva l’attacco di Israele Ramtin Ghazavi, il più famoso tenore iraniano, l’unico ad aver mai lavorato alla Scala di Milano, che da oltre 20 anni ha lasciato il suo paese che "è il più ricco del mondo con la popolazione più povera del mondo". "Seguo questi bombardamenti – spiega all’ANSA – come un parente stretto di una persona gravemente ammalata che stanno mandando in sala operatoria anche a rischiare la vita ma che sa che questa è l’unica soluzione. E’ la legge della natura, lo dico con tanto malincuore e con tanto dolore, perché i miei genitori e i miei amici sono ancora in Iran". Ghazavi, 45 anni, si arrabbia quando sente "tante persone anche qui in Italia che parlano senza conoscere la nostra situazione e hanno un giudizio sull’operato di Israele legato a quello che sta succedendo a Gaza. E’ sbagliato, in Iran c’è un regime totalitario, ci sono gravissimi problemi a livello umanitario e di diritti umani che vengono giornalmente calpestati da 47 anni’. Il suo auspicio quindi è che Israele vada avanti e "arrivi alla radice del problema, anzi, alla testa del serpente come diciamo noi. Il regime è già indebolito e non si aspettava un attacco così forte. E se cadrà la testa del serpente, anche la gente si ribellerà" (ANSA).