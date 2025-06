(ANSA) – BARI, 14 GIU – Alcune centinaia di persone, dietro le transenne sistemate lungo il tragitto per la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, attendono a Ostuni l’arrivo della salma del brigadiere capo dei carabinieri, il 59enne Carlo Legrottaglie, ucciso giovedì, a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco mentre inseguiva a piedi due uomini che avevano abbandonato un’auto rubata. La città in cui viveva con la moglie e le due figlie gemelle di 15 anni, vuole dare l’ultimo saluto al carabiniere ‘eroe’ che tutti conoscevano come una persona "dal carattere mite". Ai funerali parteciperà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sono già arrivati, tra gli altri, il ministro per la Difesa, Guido Crosetto; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. (ANSA).