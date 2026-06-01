Festa della Repubblica, il meteo fa scattare il piano B. La cerimonia si sposta al Teatro Sociale

L’ultima riunione in mattinata per mettere a punto il piano B causa maltempo. La Festa della Repubblica a Como rivede il programma iniziale. In realtà cambiano le location di alcuni eventi. Alla luce delle condizioni meteo, che indicano pioggia, la Cerimonia ufficiale con l’intervento delle autorità e la consegna delle onorificenze – fa sapere la Prefettura – si terrà al Teatro Sociale di Como alle ore 11.00; essendo aperta anche alla cittadinanza tutti gli ospiti e i partecipanti dovranno arrivare a partire dalle 10.45. Prevista l’esibizione de Le Farfalle della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica, icone del talento italiano nel mondo.

A seguire il “Pranzo Repubblicano”, inizialmente previsto lungo la centrale via Volta, avrà luogo, a partire dalle 12.45, all’Hangar dell’Aero Club di Como.

Per agevolare l’accesso è stata prevista la disponibilità di navette da parte di ASF, con partenza dalla fermata del Teatro, a partire dalle 12.15.

Le previsioni attualmente sembrano consentire dalle 10.00 in piazza Cavour l’esibizione del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, con lo schieramento del Battaglione di Formazione interforze. Questa esibizione – viene precisato – potrebbe essere, tuttavia, annullata in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che potranno essere verificate solamente nella prima mattinata di domani, in considerazione del quadro di alta instabilità meteorologica che interessa il territorio.

Gli eventi della mattinata saranno seguiti e trasmessi da Etv con una lunga diretta che inizierà alle 10, in studio il professor Lino Panzeri, docente di Diritto costituzionale dell’Università dell’Insubria.

Tra le certezze della giornata: l’apertura straordinaria di Palazzo Terragni (con visite guidate dalle 12).

Inevitabilmente poi hanno subito delle modifiche anche altre attività previste per la giornata. Saltano i laboratori creativi per i più piccoli sotto al Broletto, le simulazioni previste da parte delle Forze dell’Ordine saranno valutate in base all’evoluzione delle precipitazioni. In mattinata – spiegano dal Comune di Como – resta confermato il Pullman azzurro della polizia in piazza Perretta. Mentre si sta ipotizzando di spostare al pomeriggio dalle 15 a Palazzo Cernezzi (in sala giunta, sala capigruppo e nell’aula del Consiglio) dei momenti di incontro tra forze dell’ordine e bambini. Al pomeriggio l’esibizione delle band giovanili “Como Youth Sound” da piazza Cavour si sposta al Sociale. La Festa dello Sport viene ridimensionata ad una sfilata alle 18 da parte delle associazioni che partirà dai giardini a lago – parte alta del cannocchiale di viale Marconi fino al Sinigaglia. Stadio che vede, al momento, la conferma del grande concerto di Sayf, Samuray Jay e Rkomi.