Buttadentro al lavoro nonostante le multe, foglio di via da Como

Quattro buttadentro allontanati da Como dopo i controlli e le sanzioni degli agenti della polizia locale di Como. I vigili hanno sanzionati i promoter di tour in barca e attività sul Lago per i turisti che hanno violato il regolamento di polizia urbana, I provvedimenti, in particolare per le violazioni ripetute, sono stati trasmessi alla questura.

Al termine degli accertamenti, il questore di Como ha firmato quattro Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane. I provvedimenti sono stati notificati ai destinatari, che stavano nuovamente effettuando le attività di promozione vietate. Dopo la notifica, gli agenti della polizia locale hanno effettuato un controllo mirato. Uno dei quattro destinatari del Dacur era di nuovo a Como ed è stato denunciato.