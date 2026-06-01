Aggressione al pronto soccorso del Valduce, attivato l’allarme. Arrestato 24enne marocchino

Medici e infermieri aggrediti nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Valduce da un 24enne marocchino che gli operatori stavano curando dopo che era stato portato in ambulanza per un malore. E’ stato attivato l’allarme anti antiviolenza ai sanitari e nel presidio di via Dante sono arrivati i poliziotti. Gli agenti, a loro volta aggrediti con calci e pugni, hanno bloccato il 24enne, che è stato portato in questura e poi arrestato per lesioni e denunciato per interruzione di pubblico servizio.