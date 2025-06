(ANSA) – BORCA DI CADORE, 16 GIU – Una grossa colata detritica, staccatasi dalle pendici dell’Antelao, in Cadore, ha invaso stasera la statale 51 di Alemagna – la principale arteria per Cortina – che al momento risulta interrotta. La frana di fango e roccia è arrivata fino all’abitato di Cancia, frazione di Borca di Cadore, ma senza conseguenze per gli abitanti. L’allarme è stato lanciato stasera dall’assessorato alla protezione civile della Regione Veneto. Nello stesso punto, una frana di maggiori dimensioni nel 2009 aveva causato la morte di due persone. "Era la zona dove qualcuno – ha ricordato l’assessore Gianpaolo Bottacin – avrebbe voluto fare il villaggio olimpico dei Giochi 2026". (ANSA).