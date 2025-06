(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Il caldo africano va ‘in pausa’ già a partire da oggi, quando è previsto, a cominciare dal Nord, l’arrivo di forti temporali che abbasseranno le temperature mediamente di 5-7 gradi. A determinare questo calo, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, sarà la risalita di masse d’aria calda (molto più leggera e che contiene molto più vapore di quella fredda): l’ascesa dell’aria calda, spiega il meteorologo, fa condensare il vapore in tante piogge, in grandine e in nubifragi pronti a colpire a macchia di leopardo. Lo scontro in queste ore interessa l’alto versante adriatico e gradualmente avverrà anche al Centrosud. I fenomeni temporaleschi più intensi nelle prossime ore interesseranno l’alto e il medio adriatico, sia le zone costiere sia quelle interne: ci saranno lampi, tuoni, colpi di vento, possibile formazione di supercelle temporalesche, grandine e locali allagamenti. In seguito, i temporali si sposteranno anche verso Toscana interna, Umbria e Lazio con rischio pomeridiano anche per la Capitale. Al Sud i fenomeni saranno più diffusi mercoledì, ma alcune cellule instabili colpiranno in anticipo. In sintesi, al caro prezzo di violenti temporali, nota Tedici, "entreremo gradualmente in una fase più gradevole e, almeno fino all’inizio dell’estate non sono da attendersi nuove fiammate africane che sembrano puntare verso Francia ed Inghilterra. Nel dettaglio: – Martedì 17. Al Nord: ultime fasi di maltempo in Emilia Romagna, poi più sole. Al Centro: forti temporali, calo termico. Al Sud: piogge su Campania, Gargano, potentino. – Mercoledì 18: Al Nord: sole e aumento termico. Al Centro: temporali pomeridiani su Appennini e zone vicine, sole altrove. Al Sud: variabile con temporali pomeridiani, calo termico. – Giovedì 19: Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: temporali forti in Sicilia e sui rilievi. Tendenza: residui temporali in Sicilia e localmente sul Sud peninsulare, bello altrove. (ANSA).