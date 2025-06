(ANSA) – POTENZA, 21 GIU – Due uomini morti, uno di 64 anni e l’altro di 53, e una donna ferita in maniera non grave: è questo il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore a Potenza. Nel primo, accaduto pochi minuti dopo la mezzanotte, in viale Marconi, nei pressi della Questura, il 64enne Antonio Lopiano, che guidava uno scooter, è scivolato – per cause in corso di accertamento – sbattendo pesantemente sull’asfalto. A nulla è servito l’intervento degli operatori del 118 Basilicata soccorso. Impatto frontale tra due auto, invece, in via Ciccotti, su un tratto di rettilineo nei pressi dell’ospedale San Carlo, intorno alle ore 6,30. Lo scontro è stato fatale per il 53enne Giuseppe Fossati, alla guida di una Peugeot 107. Ferita lievemente una donna che guidava l’altro veicolo, una Opel Corsa. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri sulla dinamica dell’incidente. Sul posto anche il 118 e i Vigili del fuoco. (ANSA).