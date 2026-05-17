Schianto fatale in moto a Valmadrera: muore un 28enne di Eupilio

Drammatico incidente nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio a Valmadrera, nel Lecchese. Un giovane motociclista comasco di 28 anni, Samuele Nava, ha perso la vita a seguito di una violenta caduta lungo la via Como.

Il sinistro si è verificato intorno alle 00:50. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Bellano, Nava — classe 1998 e residente a Eupilio, nel Comasco — stava percorrendo il tratto della SP639 che attraversa l’abitato di Valmadrera quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto. Il giovane è stato sbalzato dalla sella, finendo con estrema violenza contro l’asfalto. Dalle ricostruzioni iniziali emerge che si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

I soccorsi sono scattati immediatamente con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e dell’automedica. Tuttavia, nonostante la rapidità dell’intervento, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ventottenne: i traumi riportati nell’impatto sono risultati fatali sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei resti della moto. Il tratto di via Como interessato dall’incidente è tristemente noto per la sua pericolosità, essendo stato teatro in passato di altri gravi sinistri.