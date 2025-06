Insulti all’assistente, urla e poi la minaccia "non entrare più qui". Il tutto in sala operatoria mentre era in corso un intervento. E’ accaduto al Policlinico di Tor Vergata e ora il presidente della Regione Lazio Rocca promette sanzioni nei confronti del medico. "Abbiamo convocato la commissione disciplinare per la prossima settimana. Spero che faccia altrettanto l’Ordine dei medici: questo chirurgo che ha pronunciato certe frasi e picchiato la sua assistente non deve più entrare in sala operatoria nè entrare in contatto con gli studenti", spiega il governatore. Il policlinici di Tor Vergata ha avviato verifiche per accertare i fatti. (ANSA).