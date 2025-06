(ANSA) – CAGLIARI, 23 GIU – Nuova ondata di calore in arrivo in tutta la Sardegna. Un’area di bassa pressione posizionata sulle coste del Portogallo – spiegano dalla Protezione civile regionale-Settore Meteo – sta favorendo l’avvezione di aria calda di origine africana sulla penisola iberica e sulla Francia. A partire da domani lo spostamento verso la Spagna della struttura perturbata favorirà l’estensione del flusso di aria calda verso il Mediterraneo occidentale e l’Italia centromeridionale". Per questo il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 12 di mercoledì 24 e sino alle 18 di giovedì 26 giugno: sono previste temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutti i settori interni della Sardegna, con punte localmente superiori ai 40/41 gradi, dapprima sui settori meridionali ed orientali in estensione mercoledì e giovedì ai settori interni settentrionali dell’isola". Insieme al gran caldo scatta anche il pericolo incendi. Per la giornata di domani prevista l’allerta di rischio con codice giallo (pericolosità media). (ANSA).