(ANSA) – GIOIA TAURO, 24 GIU – I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato, nel porto i Gioia Tauro, 193 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 228 chilogrammi, arrestato due portuali che stavano scaricando la droga. Il quantitativo sequestrato, secondo una stima, se immesso sul mercato avrebbe fruttato alla ‘ndrangheta circa 35 milioni di euro. I militari del Gruppo di Gioia Tauro della Guardia di finanza, nell’ambito del dispositivo di monitoraggio e controllo dell’area portuale, hanno predisposto un piano finalizzato a individuare eventuali container utilizzati dalle consorterie criminali per fare arrivare la droga dai Paesi d’oltreoceano. Questa volta, oltre ad individuare il carico, i finanzieri hanno anche sorpreso due portuali che stavano cercando di scaricare il container per portare fuori dal porto i panetti di cocaina. I due, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga tra le migliaia di container allineati sul piazzale operativo del porto, ma sono stati raggiunti e arrestati in flagranza di reato. I due sono stati portati nel carcere di Palmi. (ANSA).