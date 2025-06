(ANSA) – TRENTO, 25 GIU – Dopo la polemica scatenata da alcune foto pubblicate su Instagram, Agnese Tumicelli, studentessa dell’Università di Trento, ha rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio studentesco e da componente del consiglio di amministrazione dell’Università di Trento. Lo apprende l’ANSA. La polemica è nata dopo la denuncia presentata in Parlamento dal deputato e coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige di FdI Alessandro Urzì, che ha chiesto all’Università di prendere provvedimenti. La studentessa, ha detto Urzì, "si è mostrata indossando magliette che mostrano la sigla delle Brigate Rosse, la stella a cinque punte odiosamente utilizzata come marchio per omicidi e attentati, ma come se non bastasse anche l’immagine della Renault 4 rossa che richiama l’omicidio del presidente Aldo Moro, ma ancora una pistola, un piede di porco, un passamontagna e addirittura l’immagine stilizzata di uno schermo tv in cui è ritratto il profilo dell’ostaggio prima della esecuzione". In una nota, il Consiglio studentesco aveva poi sottolineato che Tumicelli "si assume la completa responsabilità del gesto e si scusa profondamente con l’Università e l’intera comunità studentesca. Come dimostra la storia e il quotidiano operato di Agnese – verificabile da tutti – c’è un profondo e totale distanziamento dai disvalori e dall’operato del terrorismo estremista di ogni fronda". (ANSA).