(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 26 GIU – Gli abitanti del deserto più arido del mondo, quello di Atacama, nel Cile settentrionale, si sono svegliati con uno spettacolo mozzafiato: il suo famoso paesaggio lunare ricoperto di neve. "Incredibile! Il deserto di Atacama, il più arido del mondo, è coperto di neve", ha scritto l’osservatorio Alma, situato a 2.900 metri sul livello del mare, su X, postando un video di vaste distese ricoperte da una spolverata di bianco. L’osservatorio ha aggiunto che, sebbene la neve sia comune sul vicino altopiano di Chajnanator, situato a oltre 5.000 metri e dove si trova il suo gigantesco telescopio, nella sua struttura principale non nevicava da un decennio. Il climatologo dell’Università di Santiago, Raul Cordero, ha dichiarato all’Afp che è troppo presto per collegare la neve al cambiamento climatico, ma ha aggiunto che la modellizzazione climatica ha dimostrato che "questo tipo di evento nel deserto di Atacama, diventerà probabilmente più frequente". L’Atacama, che ospita i cieli più bui del globo, è da decenni il luogo di riferimento per i telescopi più avanzati al mondo. Il telescopio Alma, sviluppato dall’Osservatorio Europeo Australe, dall’Osservatorio Nazionale di Radioastronomia degli Stati Uniti e dall’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, è ampiamente riconosciuto come il più potente. (ANSA).