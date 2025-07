(ANSA) – CARREGA LIGURE, 02 LUG – Un intero paese del Piemonte si mobilita contro le istituzioni. Carrega Ligure, 78 abitanti in Alta Val Borbera su un lembo di Appennino che confina con Liguria ed Emilia Romagna, lamenta di essere isolato per la chiusura della strada provinciale 147. Il sindaco, Luca Silvestri, da una settimana è sceso sul piede di guerra insieme a tutta la sua giunta: dal municipio annunciano slavine di denunce, parlano di "stato di diritto calpestato", chiedono lo scioglimento del consiglio provinciale di Alessandria, lanciano accuse contro la Prefettura. "Verrà presto il giorno – dichiara Silvestri – in cui tutti coloro che non hanno assolto il proprio ruolo dovranno cominciare a risponderne". Per due anni la 147 è rimasta interrotta per una frana che si è abbattuta sulla carreggiata fra l’1 e il 2 maggio 2022 durante un’ondata di maltempo. Riaperta il 7 giugno 2024 – con l’installazione di un sistema tecnologico che rileva eventuali movimenti franosi, chiudendola automaticamente con cancelli in caso di pericolo – è ritornata non percorribile il 16 aprile per via di detriti caduti sempre le forti piogge. Il sindaco Silvestri, il 21 giugno, ha firmato l’ordinanza per la riapertura parziale e temporanea. Il provvedimento contestato dalla Provincia, ma non impugnato, così come dalla Prefettura. "Sostituendo i lucchetti dei cancelli di sicurezza e non consegnando copia delle chiavi in Comune – si legge in una lunga nota diffusa da Carrega Ligure – la Provincia estromette di fatto la massima autorità locale in tema di sanità e di protezione civile. Persevera, inoltre, nella violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, venendo meno ai suoi compiti fondamentali in termini di garanzia dei servizi per lavoro, istruzione, accesso alla salute e solidarietà economica e politica". Quanto alla Prefettura, "manca in atti, risposte informali o formali (inevasi i quesiti posti via pec venerdì)". Sul caso è intervenuto Federico Fornaro, deputato alessandrino del Pd, che ha presentato un ordine del giorno. Carrega Ligure raccoglie anche l’appoggio dell’Uncem: "La provinciale della Val Borbera – si legge in un comunicato – è chiusa da troppo tempo. Serve uno scatto di tutti, Provincia, Prefettura, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire efficaci e sicuri transiti. Un paese non può e non deve essere isolato e frammentato. Se servono lavori, anche decine di milioni di euro, vanno trovati". (ANSA).