(ANSA) – MATERA, 06 LUG – Una donna di 45 anni, di Matera, è morta in un incidente stradale avvenuto stamani – per cause in fase di accertamento – sulla sp 3 che dalla città dei Sassi conduce verso Metaponto e le altre località joniche lucane. Nell’incidente – un frontale tra due autovetture – sono rimaste ferite anche altre quattro persone, soccorse dal 118 Basilicata soccorso e trasportate in ospedale. Sul posto anche Carabinieri, Vigili del fuoco e personale dell’Anas: disagi ci sono per la circolazione, in particolare per le persone che, nella prima domenica di luglio, si stanno recando al mare. (ANSA).