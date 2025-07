Via Borgovico nuova allagata dopo il maltempo delle ultime ore. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Cantaluppi.

“”I lavori sono stati fatti e, per quello che mi riguarda, bene”: queste le parole del nostro sindaco, che oggi risuonano come uno schiaffo in faccia a chi abita in via Borgovico nuova. – dichiara Cantaluppi – Il video di una residente evidenzia come dopo mezz’ora di pioggia, siamo punto e a capo. La strada è di nuovo allagata, con l’acqua che ristagna, la puzza di fogna che si alza nauseabonda, e residenti ed esercenti che si ritrovano ancora una volta prigionieri in case e negozi. Sono questi i lavori fatti bene? – chiede Cantaluppi – È questa l’efficienza? È stato asfaltato tutto senza prima mettere mano al problema vero: la raccolta dell’acqua piovana. Un po’ come pitturare un muro ammuffito senza pulirlo prima. Certo, non si può dare la colpa della pioggia al sindaco, ma la responsabilità di ignorare un problema noto da anni sì, quella è tutta politica. In un’epoca in cui i cambiamenti climatici portano sempre più spesso piogge violente, non intervenire con serietà è da miopi, da irresponsabili”, chiude Cantaluppi.