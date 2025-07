(ANSA) – BOLOGNA, 08 LUG – La Procura di Bologna ha autorizzato la diffusione di una foto recente di Andrea Cavallari, 26enne evaso dal 3 luglio, dopo essersi laureato in Scienze Giuridiche. Le indagini per trovarlo sono affidate al nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria per l’Emilia-Romagna e le Marche. Cavallari, originario del Modenese, è stato condannato per la strage di Corinaldo. (ANSA).